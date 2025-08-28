Ричмонд
28 августа: православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы — приметы, традиции, запреты

28 августа Русская Православная Церковь отмечает один из двенадцати главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

28 августа Русская Православная Церковь отмечает один из двенадцати главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен воспоминанию о завершении земной жизни Богоматери и ее вознесении на небеса.

Историческое значение.

Согласно церковному преданию, Богородица отошла ко Господу в возрасте около 72 лет. Апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме для прощания с Девой Марией. После успения тело Богоматери было взято на небо. Народные традиции и приметы.

В народном календаре праздник получил название «Успение» или «Первая Пречистая»:

Завершается Успенский пост (14−27 августа).

Начинается сбор урожая — «дожинки»;

Примета: хорошая погода на Успение — к дождливой осени;

Ласточки отлетают — к ранней зиме.

Что не рекомендуется делать;

В большой церковный праздник верующим следует:

Избегать тяжелого физического труда и работы в огороде;

Воздержаться от ссор и конфликтов;

Не употреблять скоромную пищу до окончания праздничной литургии;

Не ходить босиком по росе (считалось, что это слезы Богородицы).

Современное значение.

В храмах совершаются торжественные богослужения, во время которых освящают первые колосья нового урожая. Праздник символизирует победу жизни над смертью и напоминает о важности сохранения семейных традиций.

Священнослужители подчеркивают, что Успение учит христиан не страшиться смерти, но готовиться к вечной жизни через добрые дела и духовное совершенствование.