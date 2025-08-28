28 августа: православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы — приметы, традиции, запреты

Согласно церковному преданию, Богородица отошла ко Господу в возрасте около 72 лет. Апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме для прощания с Девой Марией. После успения тело Богоматери было взято на небо. Народные традиции и приметы.