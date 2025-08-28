Ричмонд
В Иркутске отметят День Академгородка 30 августа

Для сибиряков подготовили насыщенную программу сразу на трех разных площадках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске готовятся отметить День Академгородка. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, праздник традиционно пройдет в последнюю субботу августа, 30-го числа. В этом году для сибиряков подготовили насыщенную программу сразу на трех разных площадках.

— Любителей спорта ждут на стадионе школы № 24. Начиная с полудня здесь можно будет поучаствовать в эстафете, попробовать силы в подъеме гири, перетягивании каната или подтягивании. Для тех, кто предпочитает менее активный отдых, будут организованы площадки для игры в дартс, шашки и шахматы, а также прыжков на скакалке и с обручем. Завершится спортивная часть пенным шоу, — говорится в сообщении администрации.

Для самых юных жителей праздник начнется в 15:00 в сквере «Прогресс». Детей ждут веселые игры, творческие мастерские, театральный флешмоб и аквагрим. А вечером, в 18:30, всех приглашают на центральную площадь, где можно будет потанцевать на мероприятии «Воскресный вальс».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре медведя вышли к населенным пунктам в Иркутской области за сутки.