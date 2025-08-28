В Иркутске отметят День Академгородка 30 августа

— Любителей спорта ждут на стадионе школы № 24. Начиная с полудня здесь можно будет поучаствовать в эстафете, попробовать силы в подъеме гири, перетягивании каната или подтягивании. Для тех, кто предпочитает менее активный отдых, будут организованы площадки для игры в дартс, шашки и шахматы, а также прыжков на скакалке и с обручем. Завершится спортивная часть пенным шоу, — говорится в сообщении администрации.