В Иркутске отметят День Академгородка 30 августа

В Иркутске готовятся отметить День Академгородка. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, праздник традиционно пройдет в последнюю субботу августа, 30-го числа. В этом году для сибиряков подготовили насыщенную программу сразу на трех разных площадках.
— Любителей спорта ждут на стадионе школы № 24. Начиная с полудня здесь можно будет поучаствовать в эстафете, попробовать силы в подъеме гири, перетягивании каната или подтягивании. Для тех, кто предпочитает менее активный отдых, будут организованы площадки для игры в дартс, шашки и шахматы, а также прыжков на скакалке и с обручем. Завершится спортивная часть пенным шоу, — говорится в сообщении администрации.
Для самых юных жителей праздник начнется в 15:00 в сквере «Прогресс». Детей ждут веселые игры, творческие мастерские, театральный флешмоб и аквагрим. А вечером, в 18:30, всех приглашают на центральную площадь, где можно будет потанцевать на мероприятии «Воскресный вальс».
