Российским медикам могут назначить надбавку в ползарплаты

По словам одного из главных инициаторов нововведений, два года назад российские врачи сами оценили, за какую сумму они готовы становиться наставниками. Они назвали 50% от заработной платы. Авторы изменений подчеркивают, что важно прислушиваться к мнению специалистов, «на ком держится государственная система здравоохранения», чтобы разрешить существующие проблемы.