Российским медикам могут назначить надбавку в ползарплаты

Российским медикам необходимо установить надбавку в половину заработной платы за наставничество. При этом молодым специалистам стоит выплачивать подъемные при работе в государственных медучреждениях, предложили депутаты Госдумы, передает ТАСС.
Соответствующие поправки в закон о наставничестве, который вскоре будет рассматриваться в Госдуме, собирается внести инициативная группа. Ранее Минздрав уже подготовил законопроект, где выпускники медицинских вузов должны будут три года работать под руководством наставников.
«Будем вносить соответствующую поправку при обсуждении законопроекта о наставничестве. Другой поправкой мы предложим выплачивать молодым специалистам подъемные, потому что обязательная отработка неизбежно будет связана с дополнительными расходами для них», — пояснил собеседник агентства.
По словам одного из главных инициаторов нововведений, два года назад российские врачи сами оценили, за какую сумму они готовы становиться наставниками. Они назвали 50% от заработной платы. Авторы изменений подчеркивают, что важно прислушиваться к мнению специалистов, «на ком держится государственная система здравоохранения», чтобы разрешить существующие проблемы.
Ранее «МК» писал, что депутаты Госдумы предложили отменить систему индивидуальных пенсионных баллов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.