Аэропорт Самары временно перестал принимать и отправлять рейсы

В Росавиации сообщили, что ограничения в аэропорту Самары связаны с обеспечением безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на взлёт и посадку начали действовать в аэропорту Самары, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

Он пояснил, что такие меры действуют для обеспечения безопасности авиасообщения.

Напомним, ранее, 28 августа, стало известно, что взлёт и посадка воздушных судов временно ограничены в аэропортах Сочи и Саратова (Гагарин).