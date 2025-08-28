Аэропорт Самары временно перестал принимать и отправлять рейсы

Временные ограничения на взлёт и посадку начали действовать в аэропорту Самары, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.
Он пояснил, что такие меры действуют для обеспечения безопасности авиасообщения.
Напомним, ранее, 28 августа, стало известно, что взлёт и посадка воздушных судов временно ограничены в аэропортах Сочи и Саратова (Гагарин).