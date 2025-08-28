Стали известны подробности о жизни подозреваемого по делу «Северных потоков»

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, фигурирующий в деле о взрывах на газопроводах «Северный поток», во время слушаний в суде Болоньи указал в качестве своего места жительства новый жилой комплекс на окраине Киева.
Согласно судебным документам, поступившим в распоряжение РИА Новости, он проживает в многоподъездном доме комфорт-класса, построенном в 2011 году, с развитой инфраструктурой: подземной и гостевой парковками, детским садом, спортивными и игровыми площадками, а также системой видеонаблюдения.
По данным риелторов, стоимость трехкомнатной квартиры в этом ЖК оценивается примерно в 120 тысяч долларов. Кузнецов сообщил суду, что имеет четверых детей в возрасте от 5 до 21 года, получил юридическое образование и в настоящее время работает в частной строительной компании.
Ранее сообщалось, что раскрыты детали задержания Кузнецова по делу о взрывах на «Северных потоках».
