Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности о жизни подозреваемого по делу «Северных потоков»

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, фигурирующий в деле о взрывах на газопроводах «Северный поток», во время слушаний в суде Болоньи указал в качестве своего места жительства новый жилой комплекс на окраине Киева.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, фигурирующий в деле о взрывах на газопроводах «Северный поток», во время слушаний в суде Болоньи указал в качестве своего места жительства новый жилой комплекс на окраине Киева.

Согласно судебным документам, поступившим в распоряжение РИА Новости, он проживает в многоподъездном доме комфорт-класса, построенном в 2011 году, с развитой инфраструктурой: подземной и гостевой парковками, детским садом, спортивными и игровыми площадками, а также системой видеонаблюдения.

По данным риелторов, стоимость трехкомнатной квартиры в этом ЖК оценивается примерно в 120 тысяч долларов. Кузнецов сообщил суду, что имеет четверых детей в возрасте от 5 до 21 года, получил юридическое образование и в настоящее время работает в частной строительной компании.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали задержания Кузнецова по делу о взрывах на «Северных потоках».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше