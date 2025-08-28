Книжные магазины Новосибирска избавляются от книг иноагентов

С полок исчезает литература, написанная запрещенными авторами.
С начала осени 2025 года в России вносятся коррективы в законодательство, регулирующее функционирование лиц, объявленных иностранными агентами. Новосибирские книготорговцы начали изымать из продажи произведения авторов, имеющих статус иноагента, стремясь избежать инспекций и негативных отзывов.
Как передает Infopro54, прямого вето на реализацию этих книг не существует, однако ряд торговых точек выбирает стратегию предосторожности. В одной из крупных сетей заявили, что литература, созданная иноагентами, уже давно не представлена на витринах и даже недоступна к заказу.
«Книги авторов со статусом иноагента пока еще разрешено реализовывать, при условии, что они упакованы и не демонстрируются открыто, а также не рекламируются. Но мы не занимаемся их продажей. И это продолжается уже довольно долго», — подчеркнул работник книжного магазина.
Российский книжный союз уточнил, что магазины, предлагающие покупателям произведения авторов-иноагентов, лишаются возможности получения государственной поддержки. Впрочем, для частных предприятий, не нуждающихся в субсидиях, наступление 1 сентября не влечет за собой серьезных последствий.
Библиотечные учреждения продолжают предоставлять доступ к подобным изданиям, однако выдача осуществляется исключительно совершеннолетним пользователям.