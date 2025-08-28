Книжные магазины Новосибирска избавляются от книг иноагентов

«Книги авторов со статусом иноагента пока еще разрешено реализовывать, при условии, что они упакованы и не демонстрируются открыто, а также не рекламируются. Но мы не занимаемся их продажей. И это продолжается уже довольно долго», — подчеркнул работник книжного магазина.