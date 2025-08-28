Рассадник микробов: Life.ru узнал, чем привычные всем очки опасны для глаз

Согласно исследованиям, наибольшее количество микроорганизмов скапливается на носоупорах и заушниках, так как они постоянно соприкасаются с кожей. Среди найденных бактерий можно отметить золотистый стафилококк, который в норме обитает на поверхности кожи человека, но при попадании в глаза может вызывать воспаления: конъюнктивит и блефарит.
Мария Золотарёва.
Эксперт в области биотехнологий, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.
Привычка трогать очки за линзы ещё больше увеличивает риски. С рук микробы моментально переносятся на стёкла очков, а затем и в глаза. Особенно уязвимы в этом плане люди с ослабленным иммунитетом и так называемым синдромом сухого глаза, так как естественный защитный барьер их глаз уже нарушен.
По словам Золотарёвой, солнечные очки требуют такого же тщательного ухода, как и обычные. Микроцарапины на затемнённых линзах не только снижают их защитные свойства от ультрафиолета, но и являются местом для естественного скопления бактерий, заявила эксперт. В условиях переменчивого российского климата, когда очки часто запотевают, конденсат становится идеальной средой для бурного развития микроорганизмов.
Эксперт также дала ряд практических советов по уходу за очками. Чтобы избежать деформации, их нужно снимать и надевать двумя руками. К тому же, линзами вниз на твёрдую поверхность очки оставлять категорически нельзя, чтобы не появились царапины. Специалист посоветовала как минимум раз в неделю проводить антибактериальную обработку очков, уделяя особое внимание участкам, контактирующим с кожей. Использование обычных носовых платков или подручных материалов для чистки категорически запрещено, так как они переносят на очки новые порции микробов и содержат мелкие абразивные частицы, которые могут повредить линзы.
«Регулярный и правильный уход за очками — важная мера профилактики глазных инфекций», — резюмировала собеседница Life.ru.
