Рассадник микробов: Life.ru узнал, чем привычные всем очки опасны для глаз

Эксперт также дала ряд практических советов по уходу за очками. Чтобы избежать деформации, их нужно снимать и надевать двумя руками. К тому же, линзами вниз на твёрдую поверхность очки оставлять категорически нельзя, чтобы не появились царапины. Специалист посоветовала как минимум раз в неделю проводить антибактериальную обработку очков, уделяя особое внимание участкам, контактирующим с кожей. Использование обычных носовых платков или подручных материалов для чистки категорически запрещено, так как они переносят на очки новые порции микробов и содержат мелкие абразивные частицы, которые могут повредить линзы.