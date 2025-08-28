Россиянам рассказали, как защитить психику от навязчивых мыслей

— Навязчивая мысль — это часто симптом «зашумленности» ума. Попробуйте представить, что ваш мозг — это комната. Если в ней постоянно играет громкая музыка (поток новостей, соцсети, внутренний диалог о делах), то тихий, но важный сигнал тревоги будет пытаться перекричать все это, становясь навязчивее, — пояснила специалист.