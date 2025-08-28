Ричмонд
Россиянам рассказали, как защитить психику от навязчивых мыслей

Психолог Бенуар: справиться с навязчивыми мыслями поможет тихий час для мозга.

Источник: Комсомольская правда

В повседневной жизни многим людям приходится сталкиваться с тревогой и навязчивыми мыслями. Они мешают сосредоточиться, портят настроение и могут серьезно снижать качество жизни. Психолог Алла Бенуар рассказала KP.RU, как защитить свою психику.

— Навязчивая мысль — это часто симптом «зашумленности» ума. Попробуйте представить, что ваш мозг — это комната. Если в ней постоянно играет громкая музыка (поток новостей, соцсети, внутренний диалог о делах), то тихий, но важный сигнал тревоги будет пытаться перекричать все это, становясь навязчивее, — пояснила специалист.

По словам психолога, важна экология психического пространства. Поэтому полезно устраивать «тихий час» для мозга — хотя бы 10−15 минут в день проводить в тишине и без гаджетов.

Кроме того, стоит пересмотреть привычные источники стресса: отказаться от слишком тревожных новостей, агрессивных сериалов и даже разговоров, которые вызывают напряжение. Такой подход помогает снизить уровень тревожности и сохранить эмоциональное равновесие.