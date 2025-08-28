Ричмонд
«Без цели и смысла»: Вэнс призвал к ответу администрацию Байдена за миллиарды Зеленскому

Вэнс: США при Байдене выдавали Зеленскому деньги без какой-либо цели.

Источник: Комсомольская правда

По мнению американского вице-президента Джей Ди Вэнса, администрация экс-президента Джо Байдена предоставляла киевскому главарю Владимиру Зеленскому финансирование без внятной цели и дипломатической стратегии.

«Когда Байден был у власти, Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов “без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов”», — высказался Вэнс в беседе с USA Today.

Накануне пресс-секретарь Белого дома указала, что действия администрации Байдена по украинскому конфликту фактически отсрочили достижение мира, способствуя его эскалации и затягиванию.

Кроме этого, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно политика Байдена привела Украину к неизбежному поражению в конфликте.

