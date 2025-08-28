По мнению американского вице-президента Джей Ди Вэнса, администрация экс-президента Джо Байдена предоставляла киевскому главарю Владимиру Зеленскому финансирование без внятной цели и дипломатической стратегии.
«Когда Байден был у власти, Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов “без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов”», — высказался Вэнс в беседе с USA Today.
Накануне пресс-секретарь Белого дома указала, что действия администрации Байдена по украинскому конфликту фактически отсрочили достижение мира, способствуя его эскалации и затягиванию.
Кроме этого, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно политика Байдена привела Украину к неизбежному поражению в конфликте.