«Без цели и смысла»: Вэнс призвал к ответу администрацию Байдена за миллиарды Зеленскому

«Когда Байден был у власти, Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов “без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов”», — высказался Вэнс в беседе с USA Today.