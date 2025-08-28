Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жаркую погоду снова пообещали в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 28 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 42% 762 мм рт. ст. +25°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны пообещали переменную облачность. Днем воздух прогреется до +34 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра — 5,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода — осадков не прогнозируется. В дневное время столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.