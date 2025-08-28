Жаркую погоду снова пообещали в мегаполисах Казахстана

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.
Жителям Астаны пообещали переменную облачность. Днем воздух прогреется до +34 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра — 5,9 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода — осадков не прогнозируется. В дневное время столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.