В Байкальске отходы бывшего комбината утилизируют к 2027 году

На устранение накопленного экологического ущерба уже выделено более 11 миллиардов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева прошло рабочее совещание, посвященное решению экологических проблем бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и развитию города Байкальска. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

Участники совещания лично осмотрели территорию бывшего предприятия, включая производственные площадки и очистные сооружения. Как отметил Дмитрий Патрушев, на устранение накопленного экологического ущерба уже выделено более 11 миллиардов рублей, а общий объем финансирования превысит 15 миллиардов.

— Предстоит утилизировать более 6,5 миллионов кубометров отходов. Сейчас создается специальная инфраструктура для очистки загрязненных вод, после чего специалисты преступят к переработке. Основной этап работ планируется завершить до конца 2027 года, — сказано в сообщении правительства.

Принятые меры уже позволили предотвратить экологическую катастрофу и создать основу для полного устранения угрозы для озера Байкал. Дмитрий Патрушев поручил обеспечить постоянный контроль за ходом работ и соблюдением графика реализации проекта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область получила почти 1,5 млрд рублей на развитие сельского хозяйства.