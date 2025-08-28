В Байкальске отходы бывшего комбината утилизируют к 2027 году

В Иркутской области под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева прошло рабочее совещание, посвященное решению экологических проблем бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и развитию города Байкальска. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Участники совещания лично осмотрели территорию бывшего предприятия, включая производственные площадки и очистные сооружения. Как отметил Дмитрий Патрушев, на устранение накопленного экологического ущерба уже выделено более 11 миллиардов рублей, а общий объем финансирования превысит 15 миллиардов.
— Предстоит утилизировать более 6,5 миллионов кубометров отходов. Сейчас создается специальная инфраструктура для очистки загрязненных вод, после чего специалисты преступят к переработке. Основной этап работ планируется завершить до конца 2027 года, — сказано в сообщении правительства.
Принятые меры уже позволили предотвратить экологическую катастрофу и создать основу для полного устранения угрозы для озера Байкал. Дмитрий Патрушев поручил обеспечить постоянный контроль за ходом работ и соблюдением графика реализации проекта.
