Страховая оплатит лечение новосибирца, который впал в кому в Турции

С жителем Новосибирска, 57-летним Алексеем М., случилась беда: месяц назад в Турции у него разорвалась аневризма, и он впал в искусственную кому в местной больнице. Страховая компания «Росгосстрах» сначала отказалась выплачивать компенсацию, но затем изменила свое решение и согласилась покрыть все расходы на лечение в рамках страхового полиса.