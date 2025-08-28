Страховая оплатит лечение новосибирца, который впал в кому в Турции

После первоначального отказа в выплате страхового возмещения компания «Росгосстрах» пересмотрела свое решение и согласилась полностью оплатить лечение пациента в пределах страховой суммы.
С жителем Новосибирска, 57-летним Алексеем М., случилась беда: месяц назад в Турции у него разорвалась аневризма, и он впал в искусственную кому в местной больнице. Страховая компания «Росгосстрах» сначала отказалась выплачивать компенсацию, но затем изменила свое решение и согласилась покрыть все расходы на лечение в рамках страхового полиса.
Как пояснила редакции Om1 Новосибирск страховая компания, первый отказ был мотивирован трактовкой разрыва аневризмы как проявления хронической болезни. В «Росгосстрахе» уточнили, что родственники обратились к ним уже после хирургического вмешательства, когда лимит другой страховой компании был практически исчерпан. Сначала компания заявила о готовности оплатить лишь часть расходов, относящуюся к лечению обострения хронического заболевания.
«Получив заключение от турецких врачей и учитывая недостаточность ранее согласованной суммы, а также нетранспортабельность пациента, компания приняла решение о покрытии медицинских расходов в полном объеме, предусмотренном полисом. Мы надеемся, что турецкие врачи сделают все возможное для выздоровления пациента», — заявила пресс-служба «Росгосстраха».