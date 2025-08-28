Страны НАТО устроили охоту за российской подлодкой: что произошло

Cовместная операция ВМС Соединенных Штатов, Великобритании и Норвегии по обнаружению якобы российской субмарины в Норвежском море продолжалась два дня. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
«Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов», — передает таблоид.
Как сообщает источник, в операции были задействованы противолодочные самолеты P-8A Poseidon ВВС Великобритании и США при поддержке норвежских ВВС.
Согласно материалу, в Минобороны признали, что проводилась операция, однако никаких дополнительных подробностей раскрыто не было.
