Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны НАТО устроили охоту за российской подлодкой: что произошло

The Sun: российская подлодка обошла противолодочную группу сил НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Cовместная операция ВМС Соединенных Штатов, Великобритании и Норвегии по обнаружению якобы российской субмарины в Норвежском море продолжалась два дня. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

«Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов», — передает таблоид.

Как сообщает источник, в операции были задействованы противолодочные самолеты P-8A Poseidon ВВС Великобритании и США при поддержке норвежских ВВС.

Согласно материалу, в Минобороны признали, что проводилась операция, однако никаких дополнительных подробностей раскрыто не было.

Ранее KP.RU писал, как впервые российские и китайские ВМС организовали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с привлечением подводных сил, укомплектованных дизель-электрическими субмаринами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше