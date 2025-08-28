Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выразил мнение, что американцам было полезно увидеть перепалку между ним и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.
— Хотел бы я, чтобы в Овальном кабинете публично произошел скандал? Не обязательно, — сказал он в интервью USA Today.
При этом политик отметил в отношении перепалки с главой Украины, что «гражданам США было полезно это увидеть», передает издание.
В начале последней встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Джей Ди Вэнс пошутил над ним. Как только украинский лидер вошел в Овальный кабинет, они обменялись парой фраз.
Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом 18 августа вел себя скромно и очень нервно. Психиатр Василий Шуров назвал его поведение в Вашингтоне «заячьим».
28 февраля переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончились скандалом. Что произошло на встрече и из-за чего лидер киевского режима досрочно покинул Белый дом — в материале «Вечерней Москвы».
«ВМ» вместе с физиономистом, основателем проекта по нейротипологии Иваном Лимаревым изучала мимику и жесты политиков.