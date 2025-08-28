Эксперт предупредила об опасности неконтролируемого просмотра коротких видео

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала о негативных последствиях чрезмерного увлечения короткими видеороликами (рилсами). По словам специалиста, постоянный просмотр такого контента может привести к повышенной раздражительности, снижению концентрации внимания и эмоциональному истощению. Об этом эксперт рассказала в беседе с изданием NEWS.ru.