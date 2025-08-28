Ричмонд
Эксперт предупредила об опасности неконтролируемого просмотра коротких видео

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала о негативных последствиях чрезмерного увлечения короткими видеороликами (рилсами).

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала о негативных последствиях чрезмерного увлечения короткими видеороликами (рилсами). По словам специалиста, постоянный просмотр такого контента может привести к повышенной раздражительности, снижению концентрации внимания и эмоциональному истощению. Об этом эксперт рассказала в беседе с изданием NEWS.ru.

Как пояснила эксперт, механизм воздействия коротких видео напоминает игровой автомат: «Мозг привыкает к быстрой дофаминовой награде, что снижает способность концентрироваться на длительных задачах. После длительного просмотра рилсов люди часто испытывают усталость, раздражительность и проблемы с фокусировкой».

Особую опасность представляет использование коротких видео как способа逃避 от реальных проблем. Психолог отмечает: «Это работает как психологическая жвачка — временное облегчение есть, но причина тревоги или скуки не исчезает».

Специалист рекомендует:

Ограничивать время просмотра коротких видео;

Осознанно подходить к выбору контента;

Чередовать цифровой досуг с физической активностью, чтением и живым общением;

Не использовать рилсы как основной способ борьбы со стрессом.

По данным исследований, наиболее выраженные негативные эффекты наблюдаются при бесконтрольном многочасовом scrollении ленты рекомендаций. Умеренное и осознанное использование соцсетей не представляет серьезной опасности для психического здоровья.