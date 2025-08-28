Погибшего на СВО бывшего жителя Омской области похоронят в Челябинске

«28 августа состоится прощание с нашим земляком Евгением Петиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Евгений Сергеевич родился 15 апреля 1988 года в Оконешниково, здесь же учился в школе и в училище. Увлекался гиревым спортом, был ответственным, добрым и отзывчивым парнем, всегда готовый прийти на помощь. В апреле 2024 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Служил в войсках ВДВ, штурмовом подразделении, минометном расчете. Погиб 14 июня 2024 года при выполнении боевого задания. Администрация и Совет Оконешниковского района выражают искреннее соболезнование родным и близким погибшего. Вечная память и слава нашему Герою!», — говорится в некрологе.