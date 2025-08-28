Названы обстоятельства спасения посетителей «Крокуса» при теракте

За несколько минут до начала концерта в «Крокус сити холле» несколько посетителей вышли из зала подышать на улицу и тем самым спаслись от террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного участника судебного процесса.
«Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом — кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой», — подлился собеседник агентства.
По его словам, один опрашиваемый сообщил, что во время перекура видел, как мимо него проходят террористы. После этого он не стал возвращаться.
Рассмотрение дела по факту теракта в «Крокус сити холле» началось в начале августа. На скамье подсудимых около 20 человек. Больше половины из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальные проходят как их пособники.
Теракт произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения погибло 149 человек, еще более 600 получили различные травмы. Один посетитель пропал без вести.
Ранее «МК» писал, что в ходе судебного процесса по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» были обнародованы необычные детали задержания одного из нападавших. Согласно показаниям свидетеля, после погони правоохранителям пришлось снимать преступника с дерева, которое в конечном итоге пришлось спилить из-за его отказа спускаться добровольно.