В японском городе захотели ограничить использование смартфона до 2 часов в день

В японском городе Тоёакэ планируют рекомендовать жителям ограничить время пользования смартфонами, планшетами и компьютерами вне работы и учебы до двух часов в день. Местные власти хотят таким образом бороться с цифровой зависимостью.

Мэр Масафуми Коки сообщил, что законопроект также советует детям ложиться спать не позже 21:00 для младших школьников и до 22:00 для старшеклассников.

Отметим, что эти меры носят рекомендательный характер и не предусматривают штрафов или наказаний. Цель инициативы — повысить осведомленность о вреде чрезмерного использования гаджетов и помочь сохранить здоровье жителей.

Ранее сообщалось, что родительский контроль на детских гаджетах в России могут сделать обязательным.