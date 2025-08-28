В японском городе захотели ограничить использование смартфона до 2 часов в день

В японском городе Тоёакэ планируют рекомендовать жителям ограничить время пользования смартфонами, планшетами и компьютерами вне работы и учебы до двух часов в день. Местные власти хотят таким образом бороться с цифровой зависимостью.
Мэр Масафуми Коки сообщил, что законопроект также советует детям ложиться спать не позже 21:00 для младших школьников и до 22:00 для старшеклассников.
Отметим, что эти меры носят рекомендательный характер и не предусматривают штрафов или наказаний. Цель инициативы — повысить осведомленность о вреде чрезмерного использования гаджетов и помочь сохранить здоровье жителей.
Ранее сообщалось, что родительский контроль на детских гаджетах в России могут сделать обязательным.