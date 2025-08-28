Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На новосибирском «Технопроме» продемонстрировали китайского робота

Разработчики могут также доставить робота-официанта, сервисного робота и робота-собаку. Управляются они с помощью джойстика.

Разработчики могут также доставить робота-официанта, сервисного робота и робота-собаку. Управляются они с помощью джойстика.

На новосибирский «Технопром» 27 августа привезли китайского робота. Разработчики могут также доставить робота-официанта, сервисного робота и робота-собаку. Управляются они с помощью джойстика, но при желании заказчика могут быть оснащены и более продвинутыми системами управления, включая голосовое управление и автопилот.

Кроме того, в арсенале компании имеются модели, способные выполнять задачи по уборке помещений, доставке грузов и даже оказывать помощь в образовательном процессе, выступая в роли интерактивных помощников для школьников и студентов.