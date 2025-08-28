На новосибирском «Технопроме» продемонстрировали китайского робота

На новосибирский «Технопром» 27 августа привезли китайского робота. Разработчики могут также доставить робота-официанта, сервисного робота и робота-собаку. Управляются они с помощью джойстика, но при желании заказчика могут быть оснащены и более продвинутыми системами управления, включая голосовое управление и автопилот.