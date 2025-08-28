Аналитики составили топ высокооплачиваемых профессий августа в Иркутской области

Аналитики платформы для поиска работы hh.ru изучили вакансии в Иркутской области и выяснили, какие профессии в августе 2025 года предлагают самые высокие зарплаты. Как стало известно КП-Иркутск, всего в регионе открыто 168 различных профессиональных позиций.
В списке самых доходных специальностей преобладают рабочие профессии. Лидером стал геодезист — ему предлагают в среднем 205 тысяч рублей. Немного отстают сварщик (203,6 тыс. руб.) и геолог (200 тыс. руб.). Замыкают пятерку машинист (198,2 тыс. руб.) и водитель (192,6 тыс. руб.).
— Также в числе высокооплачиваемых специалистов — прораб (184,7 тыс. руб.), инженер-сметчик (160,2 тыс. руб.), токарь и фрезеровщик (по 160 тыс. руб.), механик (159,1 тыс. руб.) и маляр (158,4 тыс. руб.), — пишут аналитики hh.ru.
Традиционно высокие доходы у руководящих работников. Генеральный и исполнительный директор могут рассчитывать на 200 тысяч рублей, руководитель строительного проекта — на 190 тысяч, финансовый директор — на 165 тысяч, а коммерческий — на 150 тысяч рублей. Среди других востребованных специалистов выделяются системный аналитик (162,5 тыс. руб.) и финансовый аналитик (150 тыс. руб.).
