Аналитики составили топ высокооплачиваемых профессий августа в Иркутской области

Традиционно высокие доходы у руководящих работников. Генеральный и исполнительный директор могут рассчитывать на 200 тысяч рублей, руководитель строительного проекта — на 190 тысяч, финансовый директор — на 165 тысяч, а коммерческий — на 150 тысяч рублей. Среди других востребованных специалистов выделяются системный аналитик (162,5 тыс. руб.) и финансовый аналитик (150 тыс. руб.).