По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, февральская перепалка с киевским главарем Владимиром Зеленским в Белом доме пошла на пользу американцам. Об этом он сообщил 27 августа USA Today.
«Хотел бы я того, чтобы в Овальном кабинете произошла ссора на публику? Необязательно», — сказал Вэнс, акцентируя, что американцам «было полезно увидеть это».
Вэнс также охарактеризовал текущую фазу конфликта как бесперспективную для обеих сторон, отметив, что мирное урегулирование стало бы оптимальным решением для всех, включая Соединенные Штаты.
По словам американского вице-президента, он и президент США Дональд Трамп уже провели несколько хороших бесед с Зеленским и планируют дальнейшее сотрудничество в мирном процессе.
Накануне Вэнс заявил, что предыдущая администрация спонсировала Киев без реальной цели.