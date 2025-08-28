Байкальск хотят сделать визитной карточкой экологического туризма России

В Байкальске реализуется масштабная программа по преобразованию города в центр экологического туризма и повышения качества жизни жителей. Одновременно с этим идёт ликвидация накопленного вреда от бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, работы по которой обсудили 27 августа на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.
На совещании с участием Минприроды России, Росприроднадзора, руководства Иркутской области, представителей «Росатома» и ВЭБ.РФ рассматривались задачи социально-экономического развития Байкальска. По словам губернатора Игоря Кобзева, город должен выйти на новый уровень жизни и стать визитной карточкой российского экологического туризма.
«Мы нацелены на выполнение серьезной задачи, поставленной Президентом в 2022 году, — вывести Байкальск на принципиально иной уровень жизни, дать совершенно новое развитие в прошлом промышленному городу. Этот масштабный проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий, экологически чистых источников энергии», — сказал губернатор Игорь Кобзев.
В планах — создание современного городского района и всесезонного курорта международного уровня. Сейчас готовится градостроительная документация, определяются параметры участия инвесторов, включая представителей малого и среднего бизнеса. Рассматривается и возможность включения территории бывшего БЦБК в федеральный проект «5 морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Параллельно в Байкальске продолжается масштабная экологическая работа. Вице-премьер Дмитрий Патрушев напомнил, что по решению Президента России ликвидацией отходов занимается Минприроды совместно с госкорпорацией «Росатом». Всего предстоит утилизировать более 6,5 млн кубометров опасных отходов, накопленных за десятилетия работы комбината.
«Мы находимся на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он начал свою деятельность в 1960-х годах. И более чем за полвека его работа привела к накоплению большого объема опасных отходов. После закрытия комбината его объекты в течение нескольких лет находились в законсервированном состоянии, что создавало риски для экосистемы Байкала. На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда Правительство России уже выделило больше 11 миллиардов рублей. А всего запланировано направить свыше 15 миллиардов. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”, — сказал Дмитрий Патрушев.
Как отметил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, своевременные меры позволили предотвратить экологическую катастрофу и заложить основу для долгосрочного решения проблемы отходов. На сегодняшний день завершено строительство инфраструктуры для очистки загрязнённых вод, ведётся подготовка оборудования к запуску. Основные этапы проекта планируется завершить до конца 2027 года.
«Работа продолжается, и мы нацелены на полное устранение всех экологических рисков для Байкала и его экосистемы», — подчеркнул Алексей Лихачев.
По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и ВЭБ.РФ определить первоочередные задачи в рамках программы социально-экономического развития Байкальска, подчеркнув, что ключевая цель — создание комфортной и безопасной среды для жителей при сохранении уникальной экосистемы Байкала.