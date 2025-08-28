Байкальск хотят сделать визитной карточкой экологического туризма России

«Мы находимся на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он начал свою деятельность в 1960-х годах. И более чем за полвека его работа привела к накоплению большого объема опасных отходов. После закрытия комбината его объекты в течение нескольких лет находились в законсервированном состоянии, что создавало риски для экосистемы Байкала. На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда Правительство России уже выделило больше 11 миллиардов рублей. А всего запланировано направить свыше 15 миллиардов. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”, — сказал Дмитрий Патрушев.