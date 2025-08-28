Ричмонд
Россиян начали обманывать новым способом через домофоны

Мошенники начали использовать новую двухэтапную схему обмана россиян, связанную с получением персонального кода для домофона. Об этом сообщают РИА Новости.

Мошенники начали использовать новую схему обмана через домофоны.

«Злоумышленник звонит жертве, называет ее адрес и сообщает о возможности получить персональный код от домофона, который позволит открывать дверь подъезда без ключа», — сказано в сообщении. Кроме того, уточняется, что после подтверждения согласия по смс на номер пользователя поступает шестизначный код, предназначенный для открытия входной двери в подъезд. Через некоторое время абоненту поступает звонок в мессенджере якобы с официального аккаунта Госуслуг.

По словам экспертов, схема рассчитана на доверчивость граждан и использование официальных сервисов для внушения доверия. Подобные коды могут использоваться для входа в личный кабинет на Госуслугах или подтверждения операций. Специалисты рекомендуют не сообщать никому поступившие коды из SMS и при подозрительных звонках обращаться в службу поддержки Госуслуг или полицию.