Уборщикам в омском аэровокзале регулярно не доплачивали за их тяжелый труд

Честно заработанные сотрудниками клининговой компании деньги пришлось «выбивать» из работодателя с помощью транспортной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура нашла многочисленные нарушения трудового законодательства в деятельности клининговой компании, предоставляющей услуги в местном аэропорту. О результатах проверки сообщает сегодня, 28 августа, телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

Транспортной прокуратуре пришлось вмешиваться в деятельность клининговой компании, предоставляющей услуги омскому аэропорту. Проверкой установлено, что организация необоснованно снижала размер заработной платы своим работникам, а также не соблюдала порядок привлечения уборщиков к труду в выходные и праздничные дни. По результатам прокурорской проверки, шести работникам организации осуществлена выплата причитающихся денежных средств в общей сумме более 75 тысяч рублей, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.