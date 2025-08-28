Уборщикам в омском аэровокзале регулярно не доплачивали за их тяжелый труд

Транспортной прокуратуре пришлось вмешиваться в деятельность клининговой компании, предоставляющей услуги омскому аэропорту. Проверкой установлено, что организация необоснованно снижала размер заработной платы своим работникам, а также не соблюдала порядок привлечения уборщиков к труду в выходные и праздничные дни. По результатам прокурорской проверки, шести работникам организации осуществлена выплата причитающихся денежных средств в общей сумме более 75 тысяч рублей, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.