Актер Никита Панфилов стал отцом в третий раз

У актера Никиты Панфилова родился третий ребенок. Он сообщил журналистам пол малыша и имя.
— Я отец трех детей. Мне бы их вырастить счастливыми. Все остальное вторичное, — заявил артист на премьере сериала «Виноград» изданию «Стархит».
У знаменитости родилась вторая дочка, которую назвали Афиной. Вместе с мамой малышки, врачом Ксенией, они уже воспитывают семилетнюю дочь Аврору. Также у Панфилова есть сын Добрыня от прошлого брака.
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Пара ожидает пополнения в конце 2025 года. Источники, близкие к семье, рассказали, что спортсменка сейчас находится на четвертом или пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо.
Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова — прим. «ВМ») 27 августа впервые показала фото новорожденного сына Миши. Она рассказала, что во время просмотра галереи за последние три недели удивилась, насколько быстро ее сын растет.
Спортсменка и ее муж Макар Игнатов 6 августа сообщили о том, что у них родился сын. Фигуристка оповестила об этом поклонников одним словом. Позже ее супруг опубликовал снимки с родов жены. Он отметил, что день рождения сына стал самым счастливым днем в его жизни.