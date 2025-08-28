В России появятся кризисные квартиры и помощь беременным в ситуации репродуктивного выбора

В России введут новые меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в ситуации репродуктивного выбора — когда нужно принять решение о сохранении или прерывании беременности. Пациентки смогут получить психологическую помощь и юридические консультации. Для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, предусмотрят временное жильё — «кризисные квартиры». Эксперты отмечают, что такая поддержка поможет женщинам чувствовать себя увереннее и защищённее. Об этом пишут «Известия».