В России появятся кризисные квартиры и помощь беременным в ситуации репродуктивного выбора

В России введут новые меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в ситуации репродуктивного выбора — когда нужно принять решение о сохранении или прерывании беременности. Пациентки смогут получить психологическую помощь и юридические консультации. Для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, предусмотрят временное жильё — «кризисные квартиры». Эксперты отмечают, что такая поддержка поможет женщинам чувствовать себя увереннее и защищённее. Об этом пишут «Известия».
Минздрав разработал рекомендации для медиков, социальных работников и юристов по взаимодействию с женщинами в репродуктивном выборе. В медицинских учреждениях появятся специалисты по социальной работе, а консультации будут проходить в специальных кабинетах. Психолог или врач выяснят причины, побудившие женщину рассматривать прерывание беременности, чтобы оказать необходимую помощь.
Женщинам, испытывающим семейные конфликты или финансовые трудности, может быть предоставлено временное жильё в полустационарных социальных организациях или профильных НКО. Для получения поддержки потребуется оформить заявление о признании нуждающейся в соцобслуживании и индивидуальную программу помощи. Также будет назначен «куратор семьи», который поможет с доступом к услугам.
По словам врачей, несмотря на снижение числа абортов за последние десятилетия, ежегодно фиксируется около 400−500 тысяч случаев. Многие женщины принимают решение под давлением стресса и отсутствия поддержки. Новые меры призваны снизить уровень напряжения и помочь женщинам сделать осознанный выбор.
