Цены на вторичное жилье упали в трети регионов России

Наиболее значительно цена на вторичку снизилась в Калужской области.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в апреле-июне 2025 года снизилась в 27 из 83 российских регионов, по которым есть данные. Об этом свидетельствует статистика Банка России.
Наиболее значительное падение зафиксировано в Калужской области — минус 10% по сравнению с первым кварталом, до 92 тысяч рублей за кв. м. Существенное снижение отмечено и в Краснодарском крае (на 9%, до 175,5 тысячи рублей), а также в Мурманской области (на 5%, до 84 тысяч рублей). В списке регионов с падением цен также Тверская область, Еврейская автономная область, Калмыкия и Тыва. Статистику ЦБ приводит издание «Известия».
Причиной масштабного снижения цен эксперты называют слабый спрос на фоне высокой стоимости кредитования. Покупатели предпочитают вторичке новостройки, при покупке квартир в которых они могут воспользоваться льготами, пояснил в беседе с изданием аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, по его словам, продавцы вторичного жилья были вынуждены корректировать цены после затяжного периода их роста: вначале стоимость держалась на прежнем уровне, но затем последовало понижение.
Дополнительное подтверждение тенденции дает средний уровень торга на рынке: по данным федеральной компании «Этажи», показатель в июле-августе достиг рекордных 6,5%. Это говорит о том, что продавцы готовы идти на уступки ради заключения сделки.