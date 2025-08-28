Цены на вторичное жилье упали в трети регионов России

Наиболее значительное падение зафиксировано в Калужской области — минус 10% по сравнению с первым кварталом, до 92 тысяч рублей за кв. м. Существенное снижение отмечено и в Краснодарском крае (на 9%, до 175,5 тысячи рублей), а также в Мурманской области (на 5%, до 84 тысяч рублей). В списке регионов с падением цен также Тверская область, Еврейская автономная область, Калмыкия и Тыва. Статистику ЦБ приводит издание «Известия».