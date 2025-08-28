Юрист Герасин рассказал, что будет с брендом Пугачевой

Алла Пугачева потеряет в 2026 году право на свой торговый знак «Алла Борисовна». Юрист Борис Герасин рассказал aif.ru, что дальше будет с этим брендом.
«Кто-то из участников рынка сможет подать заявку на данный товарный знак, но вероятность регистрации не очень высокая. Сам бренд, товарный знак “Алла Борисовна” уже вошел во всеобщее употребление и получил различительную способность. Если назвать человеку среднего поколения словосочетание “Алла Борисовна”, то очень высока вероятность ассоциации с Пугачёвой. Поэтому если кто-то другой подаст заявку на регистрацию такого товарного знака, Роспатент, скорее всего, откажет», — объяснил он.
Эксперт провел аналогию с крупными известными брендами.
«Если известная компания-производитель, например, техники, потеряет свой товарный знак в России, то какой-нибудь ИП или юрлицо никто не сможет его на себя зарегистрировать, потому что у потребителя есть уже чёткая связь», — уточнил эксперт.
Товарный знак «Алла Борисовна» зарегистрировали в 1997 году. Под товарным знаком «Алла Борисовна» могут выпускать в том числе одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак. Срок действия регистрации Пугачева продлевала несколько раз, последний раз — в 2016 году, он рассчитан до 25 апреля 2026 года.