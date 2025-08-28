Юрист Герасин рассказал, что будет с брендом Пугачевой

«Кто-то из участников рынка сможет подать заявку на данный товарный знак, но вероятность регистрации не очень высокая. Сам бренд, товарный знак “Алла Борисовна” уже вошел во всеобщее употребление и получил различительную способность. Если назвать человеку среднего поколения словосочетание “Алла Борисовна”, то очень высока вероятность ассоциации с Пугачёвой. Поэтому если кто-то другой подаст заявку на регистрацию такого товарного знака, Роспатент, скорее всего, откажет», — объяснил он.