Бастрыкин взялся за эпизод в Новосибирске, где мигрант приставал к девочке

Информация распространилась в соцсетях и вызвала тихий ужас у населения города.
Руководитель Следственного комитета РФ запросил отчёт о продвижении проверок, инициированных информацией о незаконных действиях против несовершеннолетней в Новосибирске.
Согласно сообщениям в СМИ, в Новосибирске зафиксирован случай домогательства мигранта к малолетней девочке. Примечательно, что заявление матери пострадавшей было принято полицией только после её обращения к депутату городского совета.
Следственным комитетом Новосибирской области начата доследственная проверка по статье 135 УК РФ (развратные действия). Также будет проведена юридическая оценка работы сотрудников полиции по статье 293 УК РФ (халатность).
Глава Следственного комитета РФ, Бастрыкин А. И., распорядился, чтобы Долгалев Е. Г., руководитель новосибирского СУ СК России, предоставил доклад об обстоятельствах, выявленных в ходе проводимых проверок.