Создана уникальная таблетка от ВИЧ: вот как она работает

Специалисты Университета Суррея представили результаты разработки противовирусного препарата MK-8527, направленного на профилактику ВИЧ.
Согласно публикации в British Journal of Pharmacology, однократный ежемесячный прием препарата может обеспечить устойчивую защиту от вирусного заражения.
Действие MK-8527 основано на блокировании фермента обратной транскриптазы. После попадания в клетки препарат активируется и нарушает процесс размножения вируса. Эксперименты показали, что даже небольшие дозы вещества эффективно подавляют развитие ВИЧ.
В экспериментах с участием крыс и макак было установлено, что препарат успешно поглощался организмом и сохранялся в иммунных клетках почти двое суток, обеспечивая длительную защиту. Ученые прогнозируют, что для людей достаточно будет принимать его всего раз в месяц вместо ежедневных таблеток.
Исследования также показали, что средство не вызывает серьезных негативных реакций и не нарушает работу важных ферментативных процессов в организме.
