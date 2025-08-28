Ричмонд
Создана уникальная таблетка от ВИЧ: вот как она работает

Университет Суррея создал таблетку против ВИЧ с месячным действием.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Университета Суррея представили результаты разработки противовирусного препарата MK-8527, направленного на профилактику ВИЧ.

Согласно публикации в British Journal of Pharmacology, однократный ежемесячный прием препарата может обеспечить устойчивую защиту от вирусного заражения.

Действие MK-8527 основано на блокировании фермента обратной транскриптазы. После попадания в клетки препарат активируется и нарушает процесс размножения вируса. Эксперименты показали, что даже небольшие дозы вещества эффективно подавляют развитие ВИЧ.

В экспериментах с участием крыс и макак было установлено, что препарат успешно поглощался организмом и сохранялся в иммунных клетках почти двое суток, обеспечивая длительную защиту. Ученые прогнозируют, что для людей достаточно будет принимать его всего раз в месяц вместо ежедневных таблеток.

Исследования также показали, что средство не вызывает серьезных негативных реакций и не нарушает работу важных ферментативных процессов в организме.

Ранее KP.RU писал, что ученые Казанского федерального университета создали лекарство от рака кишечника.