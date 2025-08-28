Скончался покоривший хит-парады песней о сосиске шведский певец Бенгт Пегефельт

Эта мелодия превратилась в подлинный культурный феномен: в плейлистах национального радио трек не сходил с первых позиций в течение десяти недель и мог бы оставаться там дольше, однако действовавшие в то время правила не позволяли одной композиции возглавлять чарт сверх этого срока.