Скончался покоривший хит-парады песней о сосиске шведский певец Бенгт Пегефельт

Умер шведский музыкант, певец, гитарист, автор песен, поэт и композитор Бенгт Гуннар Пегефельт, создавший знаменитый хит про сосиску. Информацию о его смерти подтвердил специализированный портал Discogs.
Известие о кончине артиста было официально подтверждено его близкими. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Члены семьи не стали раскрывать подробностей относительно поставленного диагноза.
Национальную известность Пегефельту принесла всего одна композиция. Его песня Köppäbävisan в 1981 году достигла вершины национального хит-парада. Это была юмористическая композиция, текст которой, написанный на одном из местных диалектов, повествовал о человеке, грозящем свести счеты с жизнью, если ему не достанется сосиска.
Эта мелодия превратилась в подлинный культурный феномен: в плейлистах национального радио трек не сходил с первых позиций в течение десяти недель и мог бы оставаться там дольше, однако действовавшие в то время правила не позволяли одной композиции возглавлять чарт сверх этого срока.
На гребне оглушительной популярности Бенгт в том же году организовал гастрольный тур, финансирование которого взяла на себя одна из производителей мясной продукции. Впоследствии у хита появились многочисленные кавер-версии, что лишь упрочило его культовый статус в шведской поп-среде.
