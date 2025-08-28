Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 августа

Интуиция Близнецов сегодня также на высоте. Доверьтесь ей, она точна как никогда. Ваше первое впечатление о новом собеседнике почти не подводит. При этом общение также пройдет гладко, но важно подводить итог каждого разговора — кто делает, что и к какому сроку. Финансовые предложения, которые вы сегодня получите, будут заманчивыми, но стоит для начала все обдумать. Конфликтов поможет избежать честность.