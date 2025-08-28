Life.ru выяснил, сколько нужно зарабатывать, чтобы не голодать в арендованной однушке

Эксперты по недвижимости сходятся во мнении, что для того, чтобы не ставить на себе крест, арендуя жильё, стоит придерживаться простого правила: тратить на аренду не более 35% от ежемесячного заработка. Исходя из этой формулы, эксперт озвучила минимальные зарплаты, которые позволят арендовать жильё без особых лишений. Так, в Москве для комфортной жизни в арендованной квартире нужно зарабатывать от 110 тысяч рублей в месяц. Санкт-Петербург требует чуть меньших доходов — от 85 тысяч рублей, а в Екатеринбурге для той же цели хватит зарплаты от 55 тысяч рублей.
Эти суммы позволяют арендовать комфортное жильё без чрезмерных финансовых нагрузок. Конечно, многие снимают квартиры и с меньшими доходами, однако в таком случае приходится значительно урезать остальные статьи бюджета — питание, транспорт, развлечения и сбережения.
Наталья Перескокова.
Риэлтор и эксперт по недвижимости.
Чтобы понять, что такое «комфортное» жильё, риэлтор рекомендует ориентироваться на параметры стандартной однушки. Идеальный вариант — это квартира площадью 35−45 квадратных метров с кухней размером 8−12 квадратных метров. Важно, чтобы дом был построен после 2005 года или был капитально отремонтирован.
«В квартире должна быть чистая отделка, свежий ремонт без излишеств — это обеспечивает комфортное проживание без необходимости дополнительных вложений», — отметила Перескокова.
Кроме того, ключевым фактором комфорта является расположение. Квартира должна находиться в шаговой доступности от метро, МЦД или трамвайных остановок — не дальше, чем в 15 минутах пешком.
Эксперт также проанализировала особенности рынков недвижимости в крупных городах. Москва, будучи самым дорогим городом для аренды, при этом имеет наибольший потенциал роста стоимости. Санкт-Петербург предлагает баланс между ценой и качеством жизни, а Екатеринбург, по мнению Перескоковой, пока является недооценённым рынком с большим потенциалом, особенно в сегменте новых жилых комплексов.
Ранее россиян предупредили о росте цен на съёмное жильё. Стоимость месячной аренды подскочит осенью вместе со спросом на неё, в Москве однушки могут подорожать на 30%.