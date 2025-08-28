Life.ru выяснил, сколько нужно зарабатывать, чтобы не голодать в арендованной однушке

Эксперты по недвижимости сходятся во мнении, что для того, чтобы не ставить на себе крест, арендуя жильё, стоит придерживаться простого правила: тратить на аренду не более 35% от ежемесячного заработка. Исходя из этой формулы, эксперт озвучила минимальные зарплаты, которые позволят арендовать жильё без особых лишений. Так, в Москве для комфортной жизни в арендованной квартире нужно зарабатывать от 110 тысяч рублей в месяц. Санкт-Петербург требует чуть меньших доходов — от 85 тысяч рублей, а в Екатеринбурге для той же цели хватит зарплаты от 55 тысяч рублей.