Педиатр объяснила, как наладить режим школьников после каникул

Врач-педиатр Видновской больницы Валентина Барило в интервью NEWS.ru рассказала, как помочь школьникам плавно вернуться к учебному ритму после летних каникул. По ее словам, ключевую роль играет постепенное восстановление режима дня.
Специалист рекомендует ежедневно сдвигать время отхода ко сну на 30 минут раньше, чтобы к началу учебного года ребёнок уже привык к ранним подъемам.
— Помните: нет ничего хуже, чем учеба в полусонном состоянии, — подчеркивает Барило.
Также важно мягко активизировать умственную деятельность — например, повторить пройденный материал или почитать интересную книгу. Значительную помощь в адаптации окажет подготовка рабочего места: уберите со стола все лишнее, разложите учебники и тетради, повесьте расписание уроков. Это создаст правильный настрой.
Не стоит забывать и о психологическом состоянии: чтобы поднять настроение, можно устроить небольшой праздник в последние дни отдыха — сходить в кино или на пикник. Педиатр призывает родителей не требовать от детей мгновенной собранности в первую неделю учебы.