Педиатр объяснила, как наладить режим школьников после каникул

Не стоит забывать и о психологическом состоянии: чтобы поднять настроение, можно устроить небольшой праздник в последние дни отдыха — сходить в кино или на пикник. Педиатр призывает родителей не требовать от детей мгновенной собранности в первую неделю учебы.