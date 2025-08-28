Профессор объяснила, почему свобода выбора делает современных людей несчастными

— Еще недавно жизненный путь человека был простым и линейным, а сегодня существует масса сценариев личностного и профессионального развития, возможность переехать в другие страны, количество потенциальных партнеров для создания семьи тоже значительно увеличилось. И от такого количества вариантов мозг буквально взрывается, — пояснила специалист.