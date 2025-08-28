Профессор объяснила, почему свобода выбора делает современных людей несчастными

Отсутствие ограничений делает людей несчастными, заявила профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева. По ее словам, современный мир предлагает огромное количество вариантов развития, и это сильно давит на мозг. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Еще недавно жизненный путь человека был простым и линейным, а сегодня существует масса сценариев личностного и профессионального развития, возможность переехать в другие страны, количество потенциальных партнеров для создания семьи тоже значительно увеличилось. И от такого количества вариантов мозг буквально взрывается, — пояснила специалист.
Киселева отметила, что, хотя слишком строгие рамки вредны, полное их отсутствие создает хаос. По ее мнению, делать выбор намного сложнее, чем жить по установленным правилам.
Социальные сети и медиа лишь усиливают давление на людей, формируя картинку «идеальной жизни». Профессор подчеркнул, что без внутренней опоры под таким грузом легко сломаться.