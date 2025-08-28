Кондратьев: спустить Наговицину с пика дроном смогут только через 5 лет

«Нужно понимать, что для эвакуации Натальи с высоты 7100 метров вниз нужен был бы большой беспилотный комплекс, тяжелый, вертолетного типа. Такие беспилотные комплексы у России есть, но они на уровне прототипов, разработок. Еще технология не созрела для решения таких очень сложных спасательных задач, когда даже люди и вертолеты не в состоянии были оказать ей помощь. То есть, грубо говоря, на горизонте перспективы где-то порядка 5−7 лет, когда такие операции станут возможными», — сказал Кондратьев.