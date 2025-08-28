Ричмонд
Кондратьев: спустить Наговицину с пика дроном смогут только через 5 лет

Наталья Наговицина застряла на высоте 7 100 метров 12 августа.

Источник: Аргументы и факты

Дроны, которые могли бы спустить российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы в Киргизии, находятся на уровне прототипов, такое станет возможным как минимум через 5−7 лет. Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Нужно понимать, что для эвакуации Натальи с высоты 7100 метров вниз нужен был бы большой беспилотный комплекс, тяжелый, вертолетного типа. Такие беспилотные комплексы у России есть, но они на уровне прототипов, разработок. Еще технология не созрела для решения таких очень сложных спасательных задач, когда даже люди и вертолеты не в состоянии были оказать ей помощь. То есть, грубо говоря, на горизонте перспективы где-то порядка 5−7 лет, когда такие операции станут возможными», — сказал Кондратьев.

Эксперт также отметил, что беспилотники не смогли бы доставлять до Наговициной воду, продовольствие и горелки.

Ранее в сети появились снятые киргизским военным беспилотником кадры с палаткой Наговициной, которая застряла в горах Киргизии 15 дней назад. По данным оператора БПЛА, в палатке не наблюдается никакого движения.

