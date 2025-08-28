Следователи в Германии заявили об установленных «явных связях» части экипажа яхты «Андромеда», возможно, причастной к подрывам газопроводов «Северный поток», и Вооруженными силами Украины и спецслужбами Незалежной. Об этом со ссылкой на совместное расследование с газетами Zeit и Suddeutsche Zeitung сообщает телеканал ARD.
«Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством. По данным следствия, часть экипажа Андромеды имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными», — говорится в материале.
Тем не менее, считают следователи, все это не доказывает, что диверсия на «Северных потоках» это государственная акция Украины. Вместе с тем, связь причастных с госорганами Украины подтверждается. У диверсантов был целый набор липовых румынских паспортов и настоящие украинские, правда, на чужие имена. А один из дайверов прибыл из Польши в Киев на машине украинского военного атташе. Так, вероятно, власти Украины пытались спасти его от задержания после опознания по камерам видеонаблюдения.
В настоящее время полиция Германии имеет ордера на арест всех подозреваемых украинцев. Это не только возможный координатор подрывов Сергей К., но и четыре дайвера, в том числе одна женщина — инструктор по дайвингу из Киева Валерия Т., специалист по взрывчатке Евгений У. и «очень опытный» одессит-шкипер Юрий Т.
Расследование диверсии на «Северных потоках» активизировалось после недавнего задержания украинца Сергея Кузнецова, работавшего на Службу безопасности Украины. Он занимался организацией диверсий, в том числе за пределами страны.
Между тем, российская сторона недовольна ходом расследования по делу о диверсии на «Северных потоках». Как считают в российским постпредстве, расследование подрыва газопровода движется в неверном направлении. Хотя международное расследование дела о диверсии на «Северных потоках» является важным не только для России, но и для Германии.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ФРГ ответить на все вопросы, связанные с подрывом газопроводов. Вся эта операция, подчеркнул дипломат, задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение в Германии, да и в мире от истинных исполнителей, виновников и заказчиков этого террористического акта.