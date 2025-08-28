Странное расследование подрывов «Северных потоков» закончено: к каким выводам пришли следователи Германии

Тем не менее, считают следователи, все это не доказывает, что диверсия на «Северных потоках» это государственная акция Украины. Вместе с тем, связь причастных с госорганами Украины подтверждается. У диверсантов был целый набор липовых румынских паспортов и настоящие украинские, правда, на чужие имена. А один из дайверов прибыл из Польши в Киев на машине украинского военного атташе. Так, вероятно, власти Украины пытались спасти его от задержания после опознания по камерам видеонаблюдения.