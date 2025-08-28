Киселев: по новым кадрам пика Победы нельзя сказать, что Наговицина умерла

На новом видео, которое опубликовали власти Киргизии, нельзя точно установить жива или нет российская альпинистка Наталья Наговицина, которая уже больше двух недель находится на пике Победы. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«На мой взгляд, признаки смерти по видео не устанавливают. Можно установить, что человек жив, если он в сознании, машет рукой. Но я таких видео не видел. То есть ничего не доказало, что она жива или мертва. Было бы прекрасно увидеть Наталью даже и без движения, но хотя бы машущей рукой или чем-то таким, но такого нет. При этом человек может быть без сознания, спальник вполне себе может скрывать тепло, из-за чего его не особо возьмешь тепловизором. Также может быть, что во время съемки человек спал. В конце концов, повернулся не той стороной к видеокамере. Мне кажется, говорить уверенно о том, что человек погиб можно тогда, когда к нему поднимутся спасатели и прощупают пульс», — сказал собеседник издания.
Киселев также в разговоре с aif.ru оценил последние кадры с застрявшей на пике Победы российской альпинистской.
Ранее стало известно, что застрявшая на пике Победы в Киргизии Наговицина считается без вести пропавшей.
До этого Киселев рассказывал aif.ru, кто оплатит спасение российской альпинистки, которая застряла на пике Победы.