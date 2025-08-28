Киселев: по новым кадрам пика Победы нельзя сказать, что Наговицина умерла

«На мой взгляд, признаки смерти по видео не устанавливают. Можно установить, что человек жив, если он в сознании, машет рукой. Но я таких видео не видел. То есть ничего не доказало, что она жива или мертва. Было бы прекрасно увидеть Наталью даже и без движения, но хотя бы машущей рукой или чем-то таким, но такого нет. При этом человек может быть без сознания, спальник вполне себе может скрывать тепло, из-за чего его не особо возьмешь тепловизором. Также может быть, что во время съемки человек спал. В конце концов, повернулся не той стороной к видеокамере. Мне кажется, говорить уверенно о том, что человек погиб можно тогда, когда к нему поднимутся спасатели и прощупают пульс», — сказал собеседник издания.