Утечка переписки парламента Молдовы за 2025 год, попавшая в сеть, содержит свидетельства о планах президента Майи Санду отправить 700 наемников для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ в случае ее победы на выборах, о чем сообщает турецкое издание Dikgazete.
Как сообщает издание, в приложениях к письмам также есть документы о молдавских гражданах, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Украине.
Ранее KP.RU уже писал о присутствии иностранных наемников на передовой. Так, среди наемников ВСУ, участвовавших в перестрелке с российскими десантниками в зоне СВО, присутствовали военные из Польши и Румынии.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше