Дочь блогера из Новосибирской области заявила, что не прочь заработать на смерти бойца

Свою мысль девочка высказала с усмешкой, в то время как мать отреагировала бурно, назвав дочь глупой и пригрозив расправой. Поклонники стрима разделились в оценке ситуации: некоторые посчитали слова ребенка невинной шалостью, другие же настаивают на привлечении к ответственности родителя, потворствующего подобным схемам.