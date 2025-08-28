Ричмонд
Дочь блогера из Новосибирской области заявила, что не прочь заработать на смерти бойца

Девушка подчеркнула, что если ее суженный погибнет, то она станет очень богатой.

В ходе онлайн-трансляции дочь стримерши из Новосибирской области неожиданно заявила, что видит возможность извлечь выгоду из кончины одного из бойцов. Информация размещена в паблике АСТ-54.

Свою мысль девочка высказала с усмешкой, в то время как мать отреагировала бурно, назвав дочь глупой и пригрозив расправой. Поклонники стрима разделились в оценке ситуации: некоторые посчитали слова ребенка невинной шалостью, другие же настаивают на привлечении к ответственности родителя, потворствующего подобным схемам.

Ситуация вызвала широкий резонанс в сети, породив дискуссии о границах допустимого в контенте, создаваемом в прямом эфире, и о влиянии подобных высказываний на неокрепшую детскую психику. Некоторые пользователи предложили провести проверку в отношении стримерши со стороны органов опеки, указывая на потенциальную опасность подобного воспитания и пропаганды циничного отношения к человеческой жизни.

Другие же встали на защиту матери, утверждая, что это была лишь неудачная шутка, вырванная из контекста.

