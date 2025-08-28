Во Владивостоке открыли мурал с президентом РФ и амурским тигром

В среду, 27 августа, во Владивостоке официально открыли мурал, посвящённый охране природы, который украсил подпорную стену в микрорайоне Патрокл. Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие прошло при участии главы города Константина Шестакова и гендиректора АНО Центр «Амурский тигр» Сергея Арамилева.
Автором идеи создания этой настенной росписи стал художник из Санкт-Петербурга Филипп Дульмаченко, уроженец Благовещенска. На мурале изображён амурский тигр — символ дикой природы Дальнего Востока, и президент России Владимир Путин, что по мысли художника подчёркивает участие государства в охране экологии региона.
Сергей Арамилев отметил, что Россия входит в число немногих стран, где государство системно уделяет внимание сохранению окружающей среды, включая защиту лесов, животного мира и чистой воды — факторов, обеспечивающих комфортную жизнь. Подобные арт-объекты помогают акцентировать общественное внимание на этих темах.
По информации городской администрации, работа над муралом длилась несколько недель. В создании участвовали несколько художников. Сначала была проведена техническая разметка, после чего началось нанесение изображения. Финальные штрихи художник наносил вместе с молодыми помощниками и главой города — они раскрасили лапу тигра.
«На мой взгляд, новый мурал станет ярким и очень значимым объектом», — сказал Константин Шестаков.
В рамках фестиваля уличного искусства «Лица городов», проходящего во Владивостоке этим летом, появились и другие крупные муралы. Среди них два рисунка созданы на опорах Золотого моста. Один выполнен в морской тематике с изображением морского бакена в абстрактном стиле, а второй построен на дальневосточных символах — маяке, тигре, морских животных. На фасаде спорткомплекса «Олимпиец» завершается роспись мурала «На Восток», символизирующего дружбу России и Китая.