Во Владивостоке открыли мурал с президентом РФ и амурским тигром

В рамках фестиваля уличного искусства «Лица городов», проходящего во Владивостоке этим летом, появились и другие крупные муралы. Среди них два рисунка созданы на опорах Золотого моста. Один выполнен в морской тематике с изображением морского бакена в абстрактном стиле, а второй построен на дальневосточных символах — маяке, тигре, морских животных. На фасаде спорткомплекса «Олимпиец» завершается роспись мурала «На Восток», символизирующего дружбу России и Китая.