Красноярск атаковали полчища насекомых: ученые объяснили нашествие муравьев

Жители Красноярска столкнулись с массовым нашествием мелких летающих насекомых в центре города. Об этом рассказали в издании «Проспект Мира».
Как сообщают очевидцы, особенно много насекомых на Ярыгинской набережной и в районе вантового моста, где они буквально атакуют прохожих.
«Насекомые целыми роями летают у воды и в зеленых зонах, залетают в нос и бьются о лицо», — пожаловался красноярец Владислав.
Профессор кафедры экологии и природопользования СФУ Ольга Тарасова пояснила, что горожане наблюдают природное явление — роение муравьев: «Это брачный период, когда самцы и самки поднимаются в воздух для спаривания. После оплодотворения самки сбрасывают крылья и создают новые колонии, а самцы вскоре погибают».
Ученый успокоила жителей: насекомые абсолютно безопасны для людей и не представляют угрозы здоровью. Активная фаза роения продлится около трех недель, после чего ситуация нормализуется естественным образом.
Экологи отмечают, что такое поведение муравьев свидетельствует о здоровой экосистеме городских зеленых зон и является сезонным явлением, характерным для конца лета.