Красноярск атаковали полчища насекомых: ученые объяснили нашествие муравьев

Профессор кафедры экологии и природопользования СФУ Ольга Тарасова пояснила, что горожане наблюдают природное явление — роение муравьев: «Это брачный период, когда самцы и самки поднимаются в воздух для спаривания. После оплодотворения самки сбрасывают крылья и создают новые колонии, а самцы вскоре погибают».