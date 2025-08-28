Врачи во Владивостоке спасли выпавшего из окна гостиницы мальчика из КНР

Беда случилась 25 августа. У малыша диагностировали перелом височной кости черепа, а также эпидуральную и субдуральную гематомы, и ушибленную рану лица.
«Пациент сутки находился в отделении реанимации под круглосуточным контролем специалистов», — говорится в сообщении.
После того, как врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, его перевели во второе нейрохирургическое отделение. Сейчас состояние ребёнка стабильно улучшается.
«Динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению», — сообщила нейрохирург Оксана Суздалева.
