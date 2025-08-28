Ричмонд
Врачи во Владивостоке спасли выпавшего из окна гостиницы мальчика из КНР

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке спасли жизнь китайскому мальчику, который упал из окна четвёртого этажа гостиницы, где остановились туристы из КНР.

Источник: Life.ru

Беда случилась 25 августа. У малыша диагностировали перелом височной кости черепа, а также эпидуральную и субдуральную гематомы, и ушибленную рану лица.

«Пациент сутки находился в отделении реанимации под круглосуточным контролем специалистов», — говорится в сообщении.

После того, как врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, его перевели во второе нейрохирургическое отделение. Сейчас состояние ребёнка стабильно улучшается.

«Динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению», — сообщила нейрохирург Оксана Суздалева.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Салавате врачи спасли двухлетнего ребёнка, который отравился ягодами ландыша. Эти ягоды содержат вещества, которые приводят к судорогам, нарушению сердечного ритма и потере сознания.