Приморские вузы пользуются популярностью у абитуриентов со всей России

Свыше 110 тысяч человек выбрали Владивосток для обучения.

Источник: Комсомольская правда

Приемная кампания показала рост интереса к образованию на Дальнем Востоке. Как поделилась первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина в ДВФУ и ВВГУ всего поступило 119 тысяч заявлений от абитуриентов.

По словам первого вице-губернатора, интерес проявили выпускники школ из разных субъектов России, но больше всего желающих поступить во владивостокские университеты оказалось из Приморья, Хабаровска, а также с Сахалина и Камчатки.

Популярными направлениями оказались: «Лингвистика», «Прикладная математика и информатика», «Программная инженерия» и «Международные отношения», «Юриспруденция».

Рост заявлений наблюдается и в системе среднего профессионального образования, количество желающих увеличилось на 30%. Популярными направлениями в области СПО стали графический дизайн, информационные технологии, сварка, организация перевозок, железнодорожные и строительные специальности.