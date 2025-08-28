Приморские вузы пользуются популярностью у абитуриентов со всей России

Приемная кампания показала рост интереса к образованию на Дальнем Востоке. Как поделилась первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина в ДВФУ и ВВГУ всего поступило 119 тысяч заявлений от абитуриентов.
По словам первого вице-губернатора, интерес проявили выпускники школ из разных субъектов России, но больше всего желающих поступить во владивостокские университеты оказалось из Приморья, Хабаровска, а также с Сахалина и Камчатки.
Популярными направлениями оказались: «Лингвистика», «Прикладная математика и информатика», «Программная инженерия» и «Международные отношения», «Юриспруденция».
Рост заявлений наблюдается и в системе среднего профессионального образования, количество желающих увеличилось на 30%. Популярными направлениями в области СПО стали графический дизайн, информационные технологии, сварка, организация перевозок, железнодорожные и строительные специальности.