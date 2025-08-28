По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога действует на всей территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации киевского режима.
Согласно указанной информации, сирены звучат в стране с 03:51 мск. На этом фоне украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Киеве дважды за ночь прогремели взрывы.
Информация от Минобороны РФ о нанесении ударов по объектам ВСУ пока не поступала.
Напомним, 27 августа стало известно, что после взрывов в Полтавской области вспыхнул пожар на одном из предприятий энергосектора. Также получили повреждения объекты инфраструктуры в Сумской области.