По всей Украине объявили воздушную тревогу

Украинские СМИ сообщили, что в Киеве ночью дважды прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная тревога действует на всей территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации киевского режима.

Согласно указанной информации, сирены звучат в стране с 03:51 мск. На этом фоне украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Киеве дважды за ночь прогремели взрывы.

Информация от Минобороны РФ о нанесении ударов по объектам ВСУ пока не поступала.

Напомним, 27 августа стало известно, что после взрывов в Полтавской области вспыхнул пожар на одном из предприятий энергосектора. Также получили повреждения объекты инфраструктуры в Сумской области.