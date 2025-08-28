Из Омска в Сочи не улетели вовремя два самолета

По неназванным причинам не смогли сегодня выдержать график вылета в Сочи два самолета. Рейс авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Омска в 7 часов 20 минут. Однако, он задержан до 9 часов 20 минут. Также нарушением отметился авиалайнер компании «Северный ветер». Самолет «застрял» в омском аэропорту на один час — вылет перенесен с плановых 8 часов на 9 часов местного времени. Также задержками в пределах от 1 до 1,5 часов отметились еще четыре рейса: не улетели вовремя три самолета в Москву и один в Санкт-Петербург.