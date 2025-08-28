Ричмонд
Игравший Путина актер Грачев: Джуд Лоу смог передать взгляд президента РФ

В сеть попал первый кадр голливудского фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.

Источник: Аргументы и факты

Британскому актеру Джуду Лоу удалось передать характерные черты образа президента РФ Владимира Путина, отметил в разговоре с aif.ru известный «двойник» российского лидера, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, оценивая первый кадр из голливудского фильма «Кремлевский волшебник».

В кадре запечатлены Путин в исполнении Джуда Лоу рядом с политтехнологом Вадимом Барановым в исполнении Пола Дано.

«По-моему, в этом кадре Джуду Лоу удалось передать характерные черты образа президента, особенно вот того периода. И, мне кажется, эти черты до сих пор сохраняются, характерная мимика, такой взгляд, как у человека, который все про вас понял. Тут Джуд Лоу — великий волшебник», — сказал он.

Ранее в беседе с aif.ru Грачев поделился мнением, что передать в фильме взгляд и образ российского президента очень сложно.

Политический триллер «Кремлевский волшебник» снят режиссером Оливье Ассаясом по на одноименному бестселлеру Джулиано да Эмполи. Главные роли в фильме исполняют Джуд Лоу, Алисия Викандер и Пол Дано. Премьера картины состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале.

Сюжет фильма разворачивается в России в 1990-х. Главным героем ленты является молодой телепродюсер Вадим Баранов, который неожиданно становится политтехнологом бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Считается, что прообразом Баранова стал Владислав Сурков, экс-помощник Путина.