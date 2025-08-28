Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА на выезде обыграл «Балтику» в матче КР благодаря пенальти Облякова

ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России по футболу в пути РПЛ.

ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России по футболу в пути РПЛ.

Поединок группы D, состоявшийся в Калининграде, завершился со счётом 2:0 в пользу армейцев. Оба мяча с пенальти на 78-й и 90-й минутах реализовал Иван Обляков.

Впервые в роли капитана ЦСКА выступил бразильский футболист Мойзес. Также за столичный клуб дебютировал аргентинский игрок Рамиро Ди Лусиано.

Следует отметить, что ЦСКА с семью очками возглавляет турнирную таблицу квартета, в то время как «Балтика» с нулём очков занимает четвёртую, последнюю строчку.

В следующем туре команды вновь сойдутся в противостоянии друг с другом. Матч состоится 18 сентября 2025 года в Москве.

Ранее сообщалось, что главному тренеру футбольного клуба «Сочи» Роберту Морено во время матча третьего тура группового этапа Кубка России пути РПЛ против «Краснодара» внезапно стало плохо.

Читайте также: Рублев неожиданно выразил поддержку устроившему скандал на US Open Медведеву.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.