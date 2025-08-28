ЦСКА на выезде обыграл «Балтику» в матче КР благодаря пенальти Облякова

ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России по футболу в пути РПЛ.
Поединок группы D, состоявшийся в Калининграде, завершился со счётом 2:0 в пользу армейцев. Оба мяча с пенальти на 78-й и 90-й минутах реализовал Иван Обляков.
Впервые в роли капитана ЦСКА выступил бразильский футболист Мойзес. Также за столичный клуб дебютировал аргентинский игрок Рамиро Ди Лусиано.
Следует отметить, что ЦСКА с семью очками возглавляет турнирную таблицу квартета, в то время как «Балтика» с нулём очков занимает четвёртую, последнюю строчку.
В следующем туре команды вновь сойдутся в противостоянии друг с другом. Матч состоится 18 сентября 2025 года в Москве.
