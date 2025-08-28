Год назад Наговициной не разрешили совершить восхождение на пик Победы

Белорусский альпинист Артем Ценцевицкий в интервью РИА Новости объяснил решение отказать российской спортсменке Наталье Наговициной в восхождении на пик Победы в Киргизии год назад. Он подчеркнул, что принял это решение из-за недостаточной подготовки альпинистки на тот момент, что могло создать риски для всей группы.
Ценцевицкий отметил, что условием продолжения восхождения для Наговициной была способность поддерживать темп более опытных участников. Однако она не смогла соответствовать требуемой скорости, и в целях безопасности её пришлось развернуть вниз в подходящем для этого месте.
Альпинист добавил, что пик Победы требует исключительной подготовки и характеризуется крайне опасными погодными условиями, где рассчитывать на помощь извне практически невозможно.
Ранее сообщалось, что немецкий альпинист рассказал шокирующие подробности операции по спасению Наговициной.
