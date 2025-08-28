Брокеры, водители и геологи. Стал известен топ высокооплачиваемых профессий в Новосибирске

В числе первых пяти позиций по уровню предлагаемой заработной платы в Новосибирском регионе преобладают специалисты сферы информационных технологий. Так, брокеры лидируют с медианой зарплатных ожиданий в 600 тысяч рублей. Далее следуют DevOps-инженеры (250 тысяч рублей), руководители групп разработки (240 тысяч рублей), директора по ИТ (220 тысяч рублей) и специалисты по анализу данных — Data Scientists (210 тысяч рублей).