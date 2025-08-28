Брокеры, водители и геологи. Стал известен топ высокооплачиваемых профессий в Новосибирске

В этом списке также системный аналитик, руководитель строительного проекта и зоотехник.
Аналитики крупной российской онлайн-платформы поиска работы hh.ru провели исследование рынка труда Новосибирской области в августе 2025 года. Объектом анализа стали вакансии по 174 различным специальностям, в результате чего был сформирован перечень наиболее прибыльных профессий.
В числе первых пяти позиций по уровню предлагаемой заработной платы в Новосибирском регионе преобладают специалисты сферы информационных технологий. Так, брокеры лидируют с медианой зарплатных ожиданий в 600 тысяч рублей. Далее следуют DevOps-инженеры (250 тысяч рублей), руководители групп разработки (240 тысяч рублей), директора по ИТ (220 тысяч рублей) и специалисты по анализу данных — Data Scientists (210 тысяч рублей).
Немалую долю в топе занимают руководящие должности: директора по маркетингу и связям с общественностью, коммерческие, технические и финансовые директора, которым предлагают около 200 тысяч рублей, а также руководители строительных проектов (175 тысяч рублей).
Примечательно, что в перечень высокооплачиваемых профессий все чаще попадают рабочие специальности: водители и геологи (по 200 тысяч рублей), сварщики (195 тысяч рублей), машинисты (192,5 тысячи рублей), геодезисты (191,3 тысячи рублей) и зоотехники (190 тысяч рублей). Прорабы и мастера строительно-монтажных работ могут рассчитывать на 181,7 тысяч рублей.
Среди офисных сотрудников самые высокие зарплаты предлагаются комплаенс-менеджерам (185 тысяч рублей) и агентам по недвижимости (180 тысяч рублей).